Microsoft Teams introduce Prevent Screen Capture per proteggere dati aziendali da screenshot non autorizzati

Microsoft Teams sta per implementare una nuova funzionalità chiamata Prevent Screen Capture, progettata per proteggere i dati aziendali sensibili durante le riunioni. Questa innovazione mira a bloccare gli screenshot non autorizzati, rafforzando così la sicurezza delle informazioni condivise e garantendo un ambiente di lavoro più protetto per le aziende.

MicrosoftTeams si prepara a introdurre una nuova funzionalità pensata per tutelare le informazioni sensibili che vengono condivise durante le riunioni. Con questa misura, denominata PreventScreenCapture, la piattaforma si propone di impedire l’effettuazione di Screenshot, contribuendo a rafforzare la sicurezza digitale in ambito aziendale. Una protezione innovativa La funzione, che prenderà vigore a . L'articolo MicrosoftTeamsintroducePreventScreenCapture per proteggeredatiaziendali da Screenshot non autorizzati è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Microsoft Teams introduce Prevent Screen Capture per proteggere dati aziendali da screenshot non autorizzati

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Microsoft Teams introduce il blocco delle catture di schermata da luglio 2025 - Nuova funzione Prevent Screen Capture su Microsoft Teams: stop alle catture di schermata per proteggere i contenuti sensibili delle riunioni. 🔗msn.com

Microsoft Teams introdurrà il blocco degli screenshot e delle registrazioni nei meeting da luglio - Microsoft Teams si prepara a rafforzare la sicurezza delle riunioni virtuali con una funzione che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui condividiamo informazioni sensibili online. A partire da ... 🔗msn.com

Basta catture di schermata delle riunioni su Teams: sarà impossibile farlo da luglio - Microsoft si prepara a introdurre una nuova funzione su Teams per impedire che contenuti sensibili vengano catturati tramite schermate durante le riunioni online. La funzionalità, denominata “Prevent ... 🔗informazione.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sonic Super Teams - il gioco da tavolo - Recensione

Sonic Super Teams è un gioco da tavolo creato da Max Gerchambeau e distribuito in Italia da Rocco Giocattoli.