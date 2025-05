Microsoft Surface Pro in offerta con sconto di 290€

Scopri l'incredibile offerta sul Microsoft Surface Pro, disponibile con uno sconto di 290€! Questo versatile laptop con Windows 11, touchscreen da 13 pollici e potente Snapdragon X Elite è l'ideale per ogni esigenza. Non perdere le altre fantastiche promozioni della tech week Amazon, ma affrettati: le offerte possono scadere rapidamente!

MicrosoftSurface Pro è scontato di 290€, un ottimo acquisto per chi vuole un laptop con Windows 11 e touchscreen da 13 pollici e Snapdragon X Elite. Altri laptop e monitor in offerta per la tech week Amazon.Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo. MicrosoftSurface Pro in offerta Acquista su AmazonMicrosoftSurface Pro (alimentatore incluso) Copilot+ PC 13" OLED Touchscreen Snapdragon X Elite 16GB RAM 512GB SSD Ultimo modello 11esima edizione Neroofferta Tech Week Prezzo scontato del 20%

Surface Laptop Go: da oggi acquistabile in Italia

Arriva in Italia Surface Laptop GoA partire da oggi ? finalmente acquistabile in Italia Surface Laptop Go, il nuovo dispositivo Microsoft piccolo e conveniente che racchiude tutte le caratteristiche pi? amate della linea Surface Laptop.