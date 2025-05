Microsoft conferma una nuova ondata di licenziamenti | sono coinvolti 6 000 dipendenti

Microsoft ha annunciato una significativa ristrutturazione, con l'intenzione di licenziare circa 6.000 dipendenti, pari al 3% della forza lavoro globale. Questa decisione segna un passo importante nella trasformazione interna dell'azienda, mirata a ottimizzare l'organizzazione e migliorarne l'efficienza in un contesto di cambiamenti rapidi nel settore tecnologico.

Microsoft ha annunciato una nuova e massiccia ondata di licenziamenti, che interesserà il 3% del personale globale, ovvero circa 6.000 dipendenti. La decisione arriva in un momento di forte trasformazione interna e punta a ristrutturare l'organizzazione per renderla più snella ed efficiente, come confermato da un portavoce dell'azienda. I tagli riguarderanno tutti i livelli, team e sedi a livello globale, inclusa potenzialmente la divisione gaming, anche se i numeri precisi per quel comparto non sono ancora stati resi noti.VGC ha riportato che con circa 228.000 dipendenti registrati fino a giugno scorso, l'impatto sarà significativo. Secondo CNBC, la motivazione principale dietro questa manovra è ridurre i livelli di management e preparare l'azienda alle sfide di un mercato in continuo mutamento.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

