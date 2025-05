Microsoft annuncia licenziamenti in tutto il mondo

Microsoft ha annunciato significativi licenziamenti a livello globale, interessando il 3% della sua forza lavoro. La decisione coinvolge dipendenti di tutte le aree e livelli, riflettendo una strategia di riorganizzazione per affrontare le sfide attuali. Il portavoce dell'azienda ha enfatizzato la necessità di adattamenti per mantenere competitività e innovazione.

Microsoftannuncialicenziamenti in tutto il mondo. Il taglio – riferisce il gruppo in una dichiarazione di un portavoce Microsoft a Cnbc – riguarderà il 3% dei dipendenti a tutti i livelli, in tutti i team e in tutte le aree geografiche.“Continuiamo ad attuare i cambiamenti organizzativi necessari per posizionare al meglio l’azienda per il successo in un mercato dinamico”, afferma il portavoce. Si tratta probabilmente della più grande ondata di licenziamenti di Microsoft dall’eliminazione di 10mila posti di lavoro nel 2023. A gennaio l’azienda aveva annunciato una piccola ondata di licenziamenti basati sulle prestazioni. Questi nuovi tagli – dice il portavoce di Microsoft – non sono legati alle prestazioni.Microsoft aveva annunciato un investimento da 4,3 miliardi di euro nei prossimi due anni in Italia. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Microsoft annuncia licenziamenti in tutto il mondo

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Microsoft taglia il 3% della forza lavoro - Microsoft ha annunciato il licenziamento del 3% dei dipendenti a tutti i livelli, team e aree geografiche. «Continuiamo a implementare i cambiamenti organizzativi necessari per posizionare al meglio l ... 🔗ilsole24ore.com

Microsoft e i licenziamenti di due dipendenti dopo proteste sull’AI e Israele - Microsoft avrebbe avviato i licenziamenti per due dipendenti dopo proteste pubbliche contro l’uso dell’intelligenza artificiale in contesti militari (con esplicito riferimento a Israele). 🔗informazione.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Microsoft annuncia Surface Pro 7+ for Business

Microsoft svela oggi il nuovo Surface Pro 7+ for Business, new entry dell’esteso portfolio di dispositivi della famiglia Surface pensati appositamente per il lavoro e la produttività, al fine di offrire uno strumento indispensabile per fronteggiare le sfide di un’era digitale in continua evoluzione.