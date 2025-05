Michelle Pfeiffer nel primo trailer della commedia natalizia Oh What Fun

Michelle Pfeiffer torna sul grande schermo nel primo trailer della commedia natalizia "Oh. What. Fun.", diretta da Michael Showalter. Con un cast stellare che include anche Felicity Jones, il film promette di portare un mix di risate e spirito festivo su Prime Video. Scopriamo insieme le prime immagini di questa appassionante avventura natalizia!

Michael Showalter dirige un cast stellare, capitanato da MichellePfeiffer e Felicity Jones, nella commedianatalizia per Prime Video Oh. What. Fun. Ecco il primotrailer. 🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Michelle Pfeiffer nel primo trailer della commedia natalizia Oh. What. Fun.

Su questo argomento da altre fonti

Michelle Pfeiffer nel primo trailer della commedia natalizia Oh. What. Fun. - Michael Showalter dirige un cast stellare, capitanato da Michelle Pfeiffer e Felicity Jones, nella commedia natalizia per Prime Video Oh. What. Fun. Ecco il primo trailer. 🔗comingsoon.it

Michelle Pfeiffer compie 67 anni: celebriamo la sua carriera con cinque film imperdibili - Il 29 aprile 2025, Michelle Pfeiffer celebra il suo compleanno. L'articolo esplora cinque film iconici in streaming che evidenziano la sua carriera e versatilità come attrice, da "Tutto in una notte" ... 🔗ecodelcinema.com

Michelle Pfeiffer commossa alla cerimonia delle impronte a Hollywood: al suo fianco il marito David [VIDEO] - Michelle Pfeiffer emoziona Hollywood al TCL Chinese Theatre: lacrime, sorrisi e l’abbraccio dolce del marito David E. Kelley ... 🔗cinematographe.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme?

Il ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Torna il sereno tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.