Michele Antonelli rappresenta l' Italia nel Campionato europeo di marcia a squadre

Michele Antonelli, promettente marciatore maceratese, rappresenterà l'Italia nel Campionato europeo a squadre di marcia, in programma domenica nella Repubblica Ceca. Questa competizione segna l'inizio del 2025 per gli azzurri, e Antonelli, atleta del C.S. Aeronautica, è pronto a difendere i colori della sua nazione.

Domenica il maceratese MicheleAntonelli difenderà i colori dell'Italia nel Campionatoeuropeo a squadre di marcia. Nella cittadina della Repubblica Ceca va infatti in scena la prima importante competizione internazionale del 2025 per i marciatori azzurri. L'atleta del C.S. Aeronautica, dopo il secondo posto ai Campionati Italiani sulla 20 km, ha centrato la convocazione in nazionale e questa 18ª maglia azzurra conferma la bontà del lavoro svolto dall'atleta sotto la guida del tecnico Alessandro Garozzo e del supervisore professor Patrizio Parcesepe. Antonelli, dopo aver centrato lo scorso anno, sempre in una competizione a squadre, un prestigioso bronzo nel Campionato mondiale ad Antalya, ancora sulla corta distanza, cercherà di essere un elemento cardine del tacco-punta Italiano.Ma c'è anche un bel precedente colto da Antonelli a Podebrady dove il maceratese si è messo in luce, per la prima volta a livello internazionale, col bronzo individuale e l'argento a squadre nella 50 km nel 2017.

