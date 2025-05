Mfe | su Prosieben progetto non cambia obiettivo rafforzare posizione

Il progetto industriale di Mfe su ProSieben rimane invariato, con l'intento di consolidare la posizione di socio di maggioranza. Dopo il consiglio di amministrazione di Mediaset, la strategia si conferma resiliente, nonostante le recenti manovre di PPF sul gruppo tedesco, di cui Mfe detiene circa il 30% delle azioni.

Milano, 13 mag. (askanews) – Il progetto industriale di Mfe su Prosieben non cambia. Al termine del cda odierno di Mediaset all’indomani della mossa di PPF sul gruppo tedesco, di cui il Biscione è primo azionista con il 30% circa, viene confermata la volontà di rafforzare la posizione di socio di maggioranza per garantire maggiore flessibilità d’azione tenendo conto dell’evoluzione dello scenario. La linea dunque non cambia, Mfe non intende scalare Prosieben ma avere maggiore flessibilità. E’ quanto spiegano fonti finanziarie. Si sarebbe trattato di un incontro a carattere informativo senza deliberazioni formali ma, secondo quanto trapela, l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, insieme al suo management, avrebbe condiviso con il cda la linea che intende mantenere. Una posizione che avrebbe ottenuto il sostegno unanime dei consiglieri. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Se ne parla anche su altri siti

Mfe prosegue su Prosieben ma non svela le mosse dopo l’offerta di Ppf - Una cosa è certa: il gruppo non molla e il progetto di essere un socio industriale del broadcaster tedesco, rafforzando la propria posizione di primo azionista, è immutato ... 🔗msn.com

Cda MFE: la linea e la strategia su ProSieben non cambiano - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Mfe: su Prosieben progetto non cambia, obiettivo rafforzare posizione - Milano, 13 mag. (askanews) - Il progetto industriale di Mfe su Prosieben non cambia. Al termine del cda odierno di Mediaset all'indomani della ... 🔗notizie.tiscali.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Coronavirus: la Commissione europea presenterà il suo progetto di passaporto vaccinale a marzo

La Commissione europea presenterà a marzo una bozza di "passaporto verde" digitale che attesti una vaccinazione contro il Covid o test negativi per viaggiare più liberamente, ha annunciato la sua presidente Ursula von der Leyen.