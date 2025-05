MFE riunisce il CdA dopo l’offerta di PPF su ProSiebenSat 1 | strategia confermata

MFE si riunisce oggi in via straordinaria per affrontare l’offerta di PPF su una partecipazione del 29,9% in ProSiebenSat.1. Durante l'incontro, l'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha presentato la strategia dell'azienda, confermando la direzione futura dopo questa importante proposta.

Questo pomeriggio MFE ha convocato una riunione straordinaria del consiglio di amministrazione per discutere in via riservata dell'offerta lanciata da PPF su una quota del 29,9% di ProSiebenSat.1. Secondo fonti vicine alla società, l'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha illustrato al consiglio la strategia da seguire, ottenendo l'unanimità dei consensi. Nessuna delibera ufficiale è stata presa, ma la linea resta chiara: rafforzare la posizione di azionista di maggioranza e garantire a MFE piena autonomia decisionale all'interno del gruppo tedesco.Il progetto industriale su ProSieben rimane invariato. L'obiettivo di MFE è costruire un polo europeo dei media, rafforzando la propria presenza in Germania. Resta però da valutare come si evolverà la situazione dopo l'ingresso in campo del gruppo ceco.

