Mezzi a motore su tutti i sentieri l’Umbria ci ripensa e cancella la legge della Lega Cai | Scelta di civiltà

L’Umbria, cuore verde d’Italia, ha scelto di ripensare la propria libertà e bellezza naturalistica. Con una recente marcia indietro, si cancella la legge che permetteva il transito di mezzi a motore su sentieri e mulattiere. Un atto di civiltà che preserva il patrimonio ambientale, restituendo serenità e rispetto ai suoi paesaggi mozzafiato.

Il cuore verde d’Italia resterà tale. Almeno per quanto riguarda l’insensata decisione – sulla quale è stata fatta marcia indietro – che permetteva a moto e quad (e persino auto, dove possibile) di transitare lungo tutti i sentieri dell’Umbria. Che fossero mulattiere, viali parafuoco o piste di servizio a boschi o pascoli. La nuova Giunta di centrosinistra, guidata da Stefania Proietti, ha cancellato la legge regionale voluta dalla Lega che aveva tolto il divieto di circolazione ai Mezzi a motore. Grazie all’approvazione di un disegno di legge, il divieto è così tornato in vigore. L’assessora al Turismo e alla Montagna, Simona Meloni, ha commentato: “È una norma di civiltà, di rispetto verso il nostro paesaggio, che riafferma un principio fondamentale: le nostre montagne non sono piste, sono patrimonio”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it