Meteo | Previsioni per mercoledì 14 maggio

Ecco le previsioni meteo per mercoledì 14 maggio a Modena. La giornata si presenterà con cieli prevalentemente sereni e senza piogge. Le temperature oscilleranno tra un massimo di 23°C e un minimo di 12°C, mentre lo zero termico si troverà a 2629 metri. I venti saranno deboli e soffieranno da Est-Nordest.

