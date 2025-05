Meteo Napoli oggi e domani nubi sparse | le previsioni fino a giovedì 15

Oggi a Napoli il meteo prevede nubi sparse con temperature che variano tra 15 e 23°C. Secondo le ultime informazioni, la situazione rimarrà simile anche domani, con previsioni aggiornate fino a giovedì 15. Scopriamo insieme i dettagli delle condizioni atmosferiche, basandoci sulle rilevazioni della stazione meteo Napoli Capodichino.

Secondo le ultime previsioniMeteoNapoli, quella odierna sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio, con temperature comprese tra 15 e 23°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilMeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione MeteoNapoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da cielo poco nuvoloso, con una temperatura di . 🔗Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Meteo Napoli, oggi e domani nubi sparse: le previsioni fino a giovedì 15

