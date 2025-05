meteo le previsioni in campania per martedì 13 maggio 2025

Scopri le previsioni meteo per la Campania di martedì 13 maggio 2025. Con un aumento delle nubi e la possibilità di deboli piogge nel pomeriggio, analizzeremo le temperature e le condizioni climatiche attese nelle diverse province, fornendo un quadro dettagliato per pianificare la giornata.

Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioniMeteo in Campania per oggi, martedì 13 maggio2025. Avellino – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2505m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta Meteo presente.Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2649m. 🔗Leggi su Anteprima24.it