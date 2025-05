Meteo Italia oggi e prossimi giorni | instabilità temporali e allerta vento

Oggi, martedì 13 maggio 2025, l'Italia affronta una fase di transizione meteorologica con instabilità temporale e allerta per venti forti. Sebbene ci sia una temporanea attenuazione dell’instabilità, nuovi peggioramenti sono attesi. Scopriamo insieme il quadro meteo attuale e le previsioni per i prossimi giorni, suddivise per area.

L’Italia si trova in una fase di transizione Meteorologica, caratterizzata da una temporanea attenuazione dell’instabilità, ma con nuovi peggioramenti in arrivo. Ecco il quadro dettagliato delle condizioni Meteo per oggi, martedì 13 maggio 2025, e le tendenze per i prossimigiorni, suddivise per aree geografiche.Nord Italiaoggi:Il Nord è interessato da correnti umide oceaniche che aumentano la nuvolosità già dal mattino, soprattutto sulle regioni alpine dove sono attese piogge sparse. Nel pomeriggio persiste l’instabilità, con rovesci e temporali localizzati sui rilievi alpini e appenninici, mentre sulle pianure il tempo risulta più stabile ma spesso nuvoloso. Le temperature massime variano dai 15°C di Aosta ai 22°C di Venezia e Bolzano2.prossimigiorni:Fino a mercoledì, i temporali resteranno isolati, ma da giovedì un vortice ciclonico mediterraneo porterà un peggioramento deciso: attesi nubifragi e burrasche di vento, specie tra venerdì e il weekend. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meteo Italia oggi e prossimi giorni: instabilità, temporali e allerta vento

Altre fonti ne stanno dando notizia

Meteo Italia oggi e prossimi giorni: instabilità, temporali e allerta vento - L’Italia si trova in una fase di transizione meteorologica, caratterizzata da una temporanea attenuazione dell’instabilità, ma con nuovi peggioramenti in arrivo. Ecco il quadro dettagliato delle ... 🔗msn.com

Generale Oggi Oggi Domani Dopodomani Giovedì 15 Venerdì 16 Sabato 17 Domenica 18 15 Giorni - Previsioni meteo complete per oggi Guarda il Video Meteo Flusso instabile ... Nubi irregolari sul resto d'Italia. Previsioni meteo complete per dopo domani Guarda il Video Meteo Bassa pressione ... 🔗ilmeteo.it

Meteo, “tempo fortemente instabile”. Sottocorona e la data del nuovo peggioramento: quando arriva - Addio definitivo alle incertezze del tempo? A fare un punto della situazione meteo ci pensa Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che si collega ... 🔗iltempo.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Caldo record al Sud, crollo termico in arrivo: le previsioni meteo per oggi e i prossimi giorni

Oggi, 28 settembre 2024, l'Italia continua a essere divisa in due dal meteo. Al Sud, un'ondata di caldo africano sta portando le temperature fino a picchi di 35°C, con città come Siracusa, Catania e Bari tra le più colpite.