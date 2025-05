Meteo Italia martedì 13 maggio 2025 | instabilità diffusa e temporali in diverse regioni

Oggi, martedì 13 maggio 2025, l'Italia si trova sotto l’influenza di una marcata instabilità atmosferica. Diverse regioni sono colpite da piogge e temporali, con allerta gialla attiva in alcune aree. Le temperature sono in calo, segnando un netto cambiamento rispetto ai giorni scorsi. Preparati a condizioni meteorologiche variabili e a possibili disagi.

ItaliaNEWS martedì 13 maggio2025, l'Italia è interessata da condizioni Meteorologiche instabili, con piogge e temporali che colpiscono varie aree del Paese. Allerta gialla in diverseregioni e temperature in calo rispetto ai giorni precedenti.Oggi, martedì 13 maggio2025, l'Italia è interessata da condizioni Meteorologiche instabili, con piogge e temporali che colpiscono varie aree del Paese. Le temperature sono in calo rispetto ai giorni precedenti, e sono state diramate allerte Meteo in diverseregioni.Nord Italia:Nel Nord, la giornata è caratterizzata da cieli nuvolosi e precipitazioni diffuse. In particolare, la Lombardia e il Trentino-Alto Adige sperimentano temporali, mentre il Friuli-Venezia Giulia registra alternanza di schiarite e annuvolamenti. Le temperature si attestano tra i 10°C e i 22°C. 🔗Leggi su Dayitalianews.com