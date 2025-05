Fino a giovedì pomeriggio le condizioni sulla Puglia si manterranno stabili e in prevalenza soleggiate, a parte una lieve variabilità pomeridiana sulle zone appenniniche. Le temperature guadagneranno qualche grado e si manterranno su valori sempre gradevoli, intorno ai 2124°C di giorno.In. 🔗Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Meteo in Puglia, vortice mediterraneo con maltempo in arrivo: tempo in miglioramento nel weekend