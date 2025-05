Meteo in arrivo un vortice afro-mediterraneo con maltempo anche intenso | le previsioni

In arrivo un vortice afromediterraneo che porterà maltempo intenso sulle regioni meridionali. Fino a mercoledì, però, la Calabria vivrà giornate stabili e soleggiate, con temperature gradevoli attorno ai 22/24 gradi. Rimanete aggiornati sulle previsioni per scoprire come evolveranno le condizioni atmosferiche nei prossimi giorni.

Fino a mercoledì le condizioni sulla Calabria si manterranno stabili e in prevalenza soleggiate, a parte una lieve variabilità pomeridiana sulle zone appenniniche. Le temperature guadagneranno qualche grado e si manterranno su valori sempre gradevoli, intorno ai 2224 gradi di giorno.In. 🔗Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Meteo, in arrivo un vortice afro-mediterraneo con maltempo anche intenso: le previsioni

Altre fonti ne stanno dando notizia

Avviso Meteo - Maltempo in arrivo, vortice afro-mediterraneo porterà pioggia intensa e criticità su diverse regioni a partire da mercoledì. - Il sistema depressionario che investirà parte d'Italia nella seconda metà della settimana sta già iniziando a svilupparsi tra il Marocco e l'Algeria, dove si osserva un primo minimo barico accompagnat ... 🔗informazione.it

Meteo: Ciclone in arrivo, alcune regioni saranno colpite pesantemente - Gli ultimi aggiornamenti confermano come il meteo sta per volgere al peggio, almeno in alcune regioni, a causa della risalita di un sistema ... 🔗msn.com

Allerta Meteo, tutto sul Ciclone Afro-Mediterraneo in arrivo: rischia davvero di diventare un Medicane! Le MAPPE - Non ci sono più dubbi riguardo l’arrivo di un insolito e insidioso ciclone nel corso della settimana. Tutti i modelli meteo concordano sull’arrivo di una depressione particolarmente profonda… Leggi ... 🔗informazione.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Meteo : Arriva gelo da Russia, burrasche e neve

In arrivo dalla Russia un nucleo gelido che porterà burrasche, e precipitazioni nevose a quote basse, in particolare al Sud.