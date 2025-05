Meteo doppio attacco sull’Italia | una morsa tremenda Cosa ci aspetta

Maggio 2025 si presenta con un clima imprevedibile: l'anticiclone è scomparso, lasciando spazio a un doppio attacco atmosferico che colpirà l'Italia. Mentre l'aria estiva sembra distante, il Paese si prepara a fronteggiare piogge e temporali. Ombrelli alla mano, scopriamo cosa ci riserveranno i prossimi giorni in questo maggio fuori stagione.

Un maggio davvero fuori stagione. L'aria estiva sembra smarrita, mentre l'Italia si prepara a fronteggiare un doppio colpo atmosferico che arriva da direzioni opposte. Ombrelli e allerte: ecco Cosaaspettarsi nei prossimi giorni.Meteo maggio 2025: l'anticiclone è sparitoNiente anticiclone delle Azzorre, nessuna traccia dell'anticiclone africano. Il maggio 2025 si sta rivelando un mese anomalo, dove a dominare non è l'alta pressione ma l'instabilità. "Ancora una settimana all'insegna di frequenti temporali", conferma Lorenzo Tedici, Meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Il caldo estivo è rimandato: al suo posto, piogge, grandinate e venti tesi attraversano lo Stivale.Temporali e grandine: il Meteo in Italia cambia voltoNel breve termine, la situazione non migliora. Martedì 13 maggio, il Nord Italia sarà interessato da temporali intensi, specie sulle aree montane e a ridosso del Nord Ovest, con episodi di grandine grossa e raffiche di vento.