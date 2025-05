Meteo ancora instabile le previsioni della settimana

Dopo un martedì caratterizzato da ampie schiarite e momenti di cielo coperto, le previsioni meteo per la settimana a Venezia si presentano instabili. Mercoledì si prospetta una giornata soleggiata, ma tra giovedì e venerdì sono previste piogge, soprattutto nel pomeriggio-sera. Scopriamo insieme le attese per il fine settimana secondo Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.

Meteo settimana, da Nord a Sud addio al caldo e all' estate

L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia nelle ultime settimane lascia il posto a una fase più fredda, a causa del vortice ciclonico che arriva dopo aver portato il maltempo in centro Europa.