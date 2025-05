Messina ottiene la Bandiera Blu Lipari la perde | le novità del 2025

Messina si distingue nel 2025, conquistando per la prima volta la Bandiera Blu, un traguardo significativo per la prima Città metropolitana italiana a ricevere questo prestigioso riconoscimento. Al contrario, Lipari perde il prestigioso titolo, evidenziando i cambiamenti nell'assegnazione dei premi, che premiano le località per la qualità delle acque e le buone pratiche ambientali.

Messina conquista per la prima volta la Bandiera Blu 2025, diventando la prima Città metropolitana in Italia a ottenere questo ambito riconoscimento, conferito dalla Foundation for Environmental Education (FEE) alle località che si distinguono per la qualità delle acque di balneazione e la. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Messina ottiene la Bandiera Blu, Lipari la perde: le novità del 2025

Su questo argomento da altre fonti

Bandiera Blu, Calabria sul podio nazionale con 3 nuovi ingressi. Riconoscimento a Messina e Nizza di Sicilia, fuori Lipari - Aumentano le bandiere blu in Italia . Il vessillo che attesta, tra l’altro, mare eccellente negli ultimi quattro anni, efficienza della depurazione e della ... 🔗msn.com

Bandiera Blu. Nel Messinese 7 conferme più le novità Messina e Nizza, fuori Lipari - Dopo anni di tentativi, il capoluogo ottiene il riconoscimento per le spiagge di Capo Peloro e Santa Margherita ... 🔗msn.com

Bandiere blu, la costa jonica trionfa con 6 conferme e 2 new entry: Nizza e Messina - Salgono a otto i vessilli tra Messina e la zona jonica ... 🔗sikilynews.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Arrestato a Palermo Matteo Messina Denaro

Il boss mafioso super latitante Matteo Messina Denaro, ricercato da 30 anni, è stato arrestato dai carabinieri del Ros nella clinica privata "La Maddalena" di Palermo per essere sottoposto a cure.