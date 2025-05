Messico avversario dell’Inter? La strana ipotesi che può concretizzarsi

Il Messico potrebbe diventare avversario inesperato per l'Inter nella prossima estate. La selezione nordamericana ha espresso il desiderio di sfidare la squadra nerazzurra, dando vita a un'interessante opportunità di confronto. Con l'obiettivo di alzare il livello delle proprie sfide, il Messico mira a coinvolgere l'Inter in un match di grande richiamo.

Il Messico potrebbe sfidare l'Inter in estate. A richiederlo sono proprio i nordamericani, che hanno indicato nella squadra nerazzurra una delle compagini da voler affrontare nei prossimi mesi.LA NOTIZIA – Il Messico vuole fare le cose in grande per l'estate, con l'Inter che potrebbe essere direttamente coinvolta nel disegno dei nordamericani. Il riferimento è alla proposta, presentata dal CT Javier Aguirre e ripresa da 365scores Mexico, di disputare tre amichevoli estive contro altrettante compagini illustri del calcio europeo: Inter, Real Madrid e Barcellona. Due possono essere immaginate come le ragioni principali alla base di tale richiesta: il valore mediatico degli incontri contro tre big del calcio continentale; la possibilità di trarre informazioni utili in vista dei Mondiali che il Messico ospiterà parzialmente nel 2026.

