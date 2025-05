Messico 17 familiari di El Chapo si consegnano alle autorità Usa

Sette membri della famiglia di Joaquín "El Chapo" Guzmán si sono consegnati alle autorità statunitensi in Messico. Tra di loro figura Griselda López, ex moglie del noto narcotrafficante e madre di Ovidio Guzmán López, noto come "El Ratón", estradato negli Stati Uniti nel 2023. Un duffolo che segna l'ulteriore disgregazione dell'impero di Guzmán.

