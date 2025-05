Messa in sicurezza idraulica | completati i lavori in via Consorziale

Si sono conclusi con successo i lavori di messa in sicurezza idraulica in via Consorziale, che hanno permesso il ripristino della percorribilità stradale. Gli interventi hanno riguardato la sostituzione delle opere di sostegno del fosso stradale, ammalorate e deformate, garantendo così una maggiore sicurezza per gli utenti della strada.

