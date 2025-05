Mes Tajani | per Fi non è priorità ma non siamo contrari

Il vicepremier Antonio Tajani chiarisce la posizione di Forza Italia sul Mes: sebbene non rappresenti una priorità, il partito non si oppone per principio. Queste dichiarazioni sono state rilasciate durante un convegno sul futuro dell'Europa, evidenziando il delicato equilibrio delle politiche economiche e finanziarie europee.

Roma, 13 mag. (askanews) – Il Mes non è una priorità, ma Forza Italia non è contraria per principio. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani a margine di un convegno sul futuro dell’Europa organizzato dalla fondazione De Gasperi e dalla fondazione Schuman. “Sul Mes – ha spiegato Tajani – abbiamo sempre avuto, per quanto riguarda Forza Italia, delle perplessità. Due forze di governo sono contrarie, noi abbiamo una perplessità perché abbiamo una visione più europeista, la perplessità è il controllo democratico del fondo. Il presidente della Banca centrale europea è chiamato a rispondere davanti al Parlamento europeo mentre chi guida il Mes non è chiamato a rispondere davanti all’Europarlamento. Questa è l’obiezione di fondo che come Forza Italia abbiamo fatto, quindi” questo intendiamo con “il controllo democratico del Mes: questo è il nostro tema, che è diverso da quello di Fratelli d’Italia e della Lega. 🔗Leggi su Ildenaro.it

