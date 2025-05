Mes | Tajani FI pronta a votarlo solo con controllo democratico

Antonio Tajani, ministro degli Esteri, ha espresso le riserve di Forza Italia riguardo al Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), sottolineando l'importanza di un controllo democratico sul fondo. La posizione del governo è divisa, con alcune forze contrarie, mentre il partito rimarca il suo impegno europeista, ma vuole garantire trasparenza e responsabilità.

(LaPresse) – “Sul MES Forza Italia ha sempre avuto qualche perplessità. Due forze del governo sono contrarie, noi abbiamo qualche perplessità perché siamo una forza europeista. La perplessità è il controllodemocratico del fondo”. Così il ministro degli esteri, Antonio Tajani, rispondendo alle domande dei cronisti sulla ratifica del MES da parte dell’Italia, a margine di un evento sul 75° anniversario della Dichiarazione Schuman a Roma. “Il presidente della BCE è chiamato a rispondere davanti al Parlamento Europeo, chi guida il MES non è chiamato a rispondere davanti al parlamento. Questa è l’obiezione che, come Forza Italia, abbiamo fatto: un controllodemocratico del MES. Questo è il nostro tema, diverso da quello di Fratelli d’Italia e della Lega”, ha ribadito il vicepremier, che non si dice “contrario per principio al MES”. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mes: Tajani, “FI pronta a votarlo solo con controllo democratico”

