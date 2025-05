Mes riparte il pressing sull’Italia | Giorgetti sempre più isolato

Il pressing sul governo italiano per la ratifica della riforma del Mes si intensifica. Giancarlo Giorgetti si trova in una posizione sempre più isolata, costretto a difendersi dalle pressioni provenienti dall'Eurogruppo. L'Italia rimane infatti l'unico Paese a non aver ancora ratificato la riforma, suscitando ulteriori preoccupazioni anche da parte del Single Resolution Board.

Giancarlo Giorgetti di nuovo costretto a difendersi. E a subire le pressioni dell’Eurogruppo che chiede all’Italia di ratificare la riforma del Mes, essendo ormai rimasto (da tempo) l’unico Paese a non averlo fatto. Anche il Single Resolution Board, nel corso della riunione, ha ribadito che “tutti i Paesi dovrebbero ratificare con urgenza la revisione” del Meccanismo europeo di stabilità. E per tutti si intende solo l’Italia. Anche perché “avere fonti di finanziamento adeguate in caso di crisi è più importante che mai in questi tempi volatili”.Eurogruppo e Bce in pressing sul MesMa la maggioranza italiana ignora i richiami, evita un argomento spinoso e blocca la riforma. Da sola. Giorgetti è finito ancora una volta nel mirino dei suoi colleghi, ma quel che viene riferito è che la posizione italiana non è affatto cambiata e nessuno, entro giugno, si aspetta la ratifica del nostro Parlamento. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Mes, riparte il pressing sull’Italia: Giorgetti sempre più isolato

