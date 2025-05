Mers 9 casi con due morti in Arabia Saudita Oms | Rischio moderato

La MERS torna a far paura in Arabia Saudita, dove recentemente sono stati registrati nove casi di sindrome respiratoria mediorientale, due dei quali fatali. Il ministero della Salute ha informato l'OMS, segnalando un rischio moderato per la salute pubblica. Le autorità intensificano le misure di controllo per prevenire la diffusione del virus.

(Adnkronos) – La Mers torna a colpire. In particolare in ArabiaSaudita, dove tra il 1 marzo e il 21 aprile ci sono stati nove casi di sindrome respiratoria mediorientale da Coronavirus, fra cui 2 morti. Il ministero della Salute del Paese ha comunicato i contagi all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che oggi lancia un . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

