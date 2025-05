Mercurio oltre i limiti | ritirate confezioni di pesce spada in tre punti vendita Iper Quali sono

È scattato il ritiro di confezioni di pesce spada speziato aromatizzato in tre punti vendita Iper nel Milanese, a causa della presenza di mercurio oltre i limiti di legge. La situazione è stata comunicata il 13 maggio 2025, interessando specifici lotti con marchio della nota catena di supermercati.

Milano, 13 maggio 2025 – Mercurio nelle carni oltre i limiti considerati leciti per legge: scatta il ritiro di confezione di pesce spada speziato aromatizzato in tre puntivenditaIper nel Milanese. Il richiamo riguarda alcuni lotti che portano il marchio della nota catena di grandi supermercati, venduti preimballati negli esercizi di Arese, Rozzano e Vittuone.Il prodotto è presente nei banchi frigo confezionato in buste sottovuoto con cartoncini, di pezzature variabili e tagli differentiI lottiQuesti i dati per l’identificazione dei lotti a rischio:Iper Arese; pescespada a fette, con la data di preimballo 08052025 e la data di scadenza 07062025. Iper Rozzano; pescespada a lingotti, a fette e a dadini, con la data di preimballo 02052025 e la data di scadenza 01062025. Iper Vittuone; pescespada a lingotti e a fette, con le date di preimballo 03052025 e 04052025, e le date di scadenza 02062025 e 03052025. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mercurio oltre i limiti: ritirate confezioni di pesce spada in tre punti vendita Iper. Quali sono

