Mercurio nel pesce ritirati alcuni lotti venduti nei supermercati di Milano | ecco quali

Un allerta per la salute ha portato al ritiro di alcuni lotti di pesce spada speziato venduti nei supermercati Iper del milanese. A causa della presenza di mercurio, i pacchetti a marchio Iper nei negozi di Arese, Rozzano e Vittuone non devono essere consumati. Ecco i dettagli sui lotti coinvolti.

