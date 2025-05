Mercato Juventus | si raffredda questa pista per i bianconeri Ora può approfittarne un’altra italiana per l’obiettivo estivo tutti i dettagli

Il mercato della Juventus si sta raffreddando, mettendo in discussione una delle sue principali piste. Questo scenario offre l'opportunità a un altro club italiano di farsi avanti per acquisire l'ambito obiettivo estivo. Secondo l'esperto Alfredo Pedullà, Jonathan David potrebbe diventare il principale protagonista di questa nuova dinamica di mercato.

MercatoJuventus: si sta raffreddando questapista per il club bianconero. Ne può approfittare un altro top club italiano per l'obiettivoestivo, i dettagliL'esperto di calcioMercato Alfredo Pedullà ha inquadrato la situazione relativa a Jonathan David, obiettivo anche del MercatoJuventus in vista dell'estate. Le parole.Jonathan #David: il #Napoli accetta di inserire clausola e le condizioni di ingaggio. Andranno chiarite altre cose, per questo il #Napoli tiene aperte altre piste (#Nunez compreso), ma per David vorrebbe andare fino in fondo. E le altre italiane (per ora) sono ferme. L'attaccante. https:t.coUc8oDRqvd4— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 13, 2025PAROLE – «Jonathan David: il Napoli accetta di inserire clausola e le condizioni di ingaggio. Andranno chiarite altre cose, per questo il Napoli tiene aperte altre piste (Nunez compreso), ma per David vorrebbe andare fino in fondo.

Calciomercato Juve: l’esonero di Thiago Motta ha ‘raffreddato’ questo possibile colpo in estate! Pista tramontata per i bianconeri, ultime - Calciomercato Juve ... del mercato estivo (essendo un pupillo dell’italo-brasiliano dai tempi del Bologna), con il cambio di guida tecnica a Torino e l’avvento di Tudor, i piani sono cambiati. Si è ... 🔗juventusnews24.com

Juventus, Giuntoli esce allo scoperto: "Non siamo interessati a Osimhen" - La Juventus continua a lavorare sul mercato per cercare il sostituto di Dusan Vlahovic, che a fine stagione saluterà Torino salvo clamorosi colpi di scena. Tra i nomi papabili per sostituire il centra ... 🔗msn.com

Mercato Juventus, non tramonta quella pista: le ultime novità sul futuro di Jonathan David. Cosa filtra - La Juventus non molla Jonathan David, anche se si fa sempre più in salita l’ipotesi del colpo a parametro zero per il calciomercato Juve. L’attaccante del Lille, come noto, è in scadenza di contratto ... 🔗juventusnews24.com

