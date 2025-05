Mercato Juve | si tenta il colpo dal Chelsea! È stato proposto ai bianconeri Chi può arrivare a Torino dai Blues c’è il nome

Il mercato della Juventus si anima con un potenziale colpo dal Chelsea. Tra le trattative, spicca il nome di Christopher Nkunku, attaccante francese in uscita dai Blues. Le dare di questo possibile affare si intensificano, e i bianconeri potrebbero portare a Torino un talento di grande valore.

MercatoJuve: è statoproposto questo giocatore del Chelsea, ecco chi può arrivare a Torino dai Blues. Il possibile colpo dei bianconeriNei discorsi tra il MercatoJuve e il Chelsea è emerso anche il nome di Nkunku, attaccante francese che potrebbe lasciare i Blues in estate. Come riferito da Tuttosport, il giocatore sarebbe statoproposto ai bianconeri ma anche al Bayern Monaco che starebbe sondando il terreno per riportarlo in Germania.Una novità in lista da monitorare con attenzione per l’attacco del futuro dei bianconeri. I due club potrebbero parlarne nuovamente negli incontri che si terranno per provare a trattenere Renato Veiga ancora alla Juventus. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve: si tenta il colpo dal Chelsea! «È stato proposto ai bianconeri». Chi può arrivare a Torino dai Blues, c’è il nome

Se ne parla anche su altri siti

Sorpresa Juve, colpo Sane a zero: annuncio in diretta | ESCLUSIVO - Sane, Osimhen e Tonali le ultime clamorose notizie di calciomercato sulla Juventus. Il focus sul nostro canale Youtube ... 🔗calciomercato.it

Mercato Milan, che colpo in difesa: scippo di Furlani alla Juve - In casa Milan la società rossonera vuole rinforzare la rosa ed ora ha deciso. Il club è pronto a un corposo investimento in difesa. 🔗spaziomilan.it

Mercato Juventus, pronto il piano B per l’attacco: Giuntoli tenta il colpo - La Juventus muove i primi passi sul mercato: Giuntoli a lavoro per rafforzare l’attacco -(LaPresse)- Rompipallone.it La dirigenza della Vecchia Signora, che ha già inaugurato i lavori per la prossima ... 🔗rompipallone.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

La Juve trionfa al campionato eFootball.Pro IQONIQ

ETTORITO97, IL DISTRUTTORE44 e LoScandalo sono stati incoronati campioni della stagione 2020/21 dopo aver battuto in finale l’AS MonacoKonami Digital Entertainment B.