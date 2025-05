Mercato Juve Manna fa sul serio per l’obiettivo bianconero | pronta una cifra importante e questo contratto I dettagli

Il mercato della Juventus si infiamma con Manna che punta su un obiettivo bianconero di grande spessore. Pronta una cifra importante e un contratto allettante, i dettagli sul possibile affare con il Napoli sono al centro dell'attenzione. Scopriamo le ultime novità su Heorhij Sudakov e le manovre di mercato dei club coinvolti.

MercatoJuve, Manna fa sul serio per l’obiettivobianconero: tutti i dettagli sul possibile affare del NapoliUno dei giocatori accostati al calcioMercatoJuve Heorhij Sudakov è seguito con attenzione dal Napoli che avrebbe, secondo quanto riportato da Matteo Moretto presentato già un’offerta allo Shakhtar Donetsk.PAROLE – «Il Napoli ha presentato un’offerta verbale allo Shakhtar Donetsk di 35 milioni più 5 pagabili in 5 anni per Heorhij Sudakov, centrocampista offensivo dello Shakhtar Donetsk, che è un obiettivo del Napoli. Bisognerà capire però se poi il Napoli procederà fino alla fine, fino alle firme. Però vi confermo come il Napoli sia veramente molto interessato a Sudakov». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com