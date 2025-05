Mercato Juve fumata nera per quel colpo in difesa | il Bayern Monaco coglie tutti di sorpresa e si aggiudica il giocatore! Tutti i dettagli di un accordo quasi ufficiale

Fumata nera per la Juventus nel mercato: il colpo in difesa sfuma. Il Bayern Monaco sorprende tutti, assicurandosi un giocatore che i bianconeri desideravano. Nel prossimo articolo, scopriremo tutti i dettagli di un accordo quasi ufficiale che segna un nuovo capitolo per la Juve. Seguiteci su JuventusNews24 per rimanere aggiornati!

MercatoJuve, i bianconeri alzano bandiera bianca per quelcolpo in difesa! Andrà al BayernMonaco: Tutti i dettagliIl calcioMercatoJuve è costretto a depennare quell’obiettivo dalla lista. Come espresso da Matteo Moretto sul proprio profilo X, il BayernMonaco è a un passo dall’ingaggiare Jonathan Tah a parametro zero.Il club bavarese ha sfruttato la fase di stallo nella trattativa tra il tedesco e il Barcellona, che avevano un accordo verbale raggiunto agli albori del 2025. Questa stretta di mano virtuale non è mai diventata effettiva e, così facendo, i bavaresi si sono inseriti. Il giocatore sta lavorando per concludere gli ultimi dettagli della trattativa. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, fumata nera per quel colpo in difesa: il Bayern Monaco coglie tutti di sorpresa e si aggiudica il giocatore! Tutti i dettagli di un accordo quasi ufficiale

