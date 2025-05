Mercato Juve è lui il sogno della dirigenza bianconera | i bianconeri faranno di tutto per portarlo a Torino

Nel panorama del mercato bianconero, un nome si staglia come il sogno della dirigenza della Juventus. I bianconeri sono pronti a dare il massimo per assicurarsi il talento in questione, puntando a rinforzare il proprio organico nella prossima sessione di trattative. Le aspettative sono alte e i tifosi attendono con trepidazione.

MercatoJuve, è lui il sognodelladirigenzabianconera: i bianconerifaranno di tutto per portarlo a Torino nel corso della prossima sessioneL’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul MercatoJuve, chiamato a puntellare qui e là la propria rosa con innesti di esperienza e di qualità con cui rilanciarsi in ottica scudetto.Stando a quanto riportato dal quotidiano tra gli obiettivi principali della prossima sessione estiva c’è senza ombra di dubbio Sandro Tonali: il centrocampista del Newcastle e della Nazionale italiana è in cima alla lista dei desideri. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, è lui il sogno della dirigenza bianconera: i bianconeri faranno di tutto per portarlo a Torino

