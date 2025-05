Mercato Inter l’indiscrezione sui piani per l’estate | Il club ha deciso sul riscatto di Zalewski mentre per Luis Henrique…

Nel panorama del calciomercato, l'Inter si prepara a definire le proprie mosse per l'estate. Il club ha preso una decisione sul riscatto di Zalewski, mentre restano intriganti i sviluppi relativi a Luis Henrique. Le ultime indiscrezioni forniscono un quadro interessante sulle strategie future del club.

Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto sul MercatoInter, relativamente alla decisione sul riscatto di Nicola Zalewski dalla Roma e sulla trattativa per l'acquisto di Luis Henrique dal Marsiglia.

«L'Inter ha deciso di riscattare Zalewski dalla Roma, tra i 6 e i 7 milioni di euro le cifre. Bisogna solo rispettare le tempistiche dell'operazione ora, ma il club vuole trattenerlo, per età e caratteristiche è un calciatore che la società voleva in rosa. Vi confermo anche che lo stipendio sarà di 1,82 milioni di euro netti a stagione, è già tutto pronto, Zalewski sarà nerazzurro.

Confermo anche i prossimi colloqui tra Inter e Marsiglia per definire l'operazione Luis Henrique, l'accordo col giocatore c'è già.

