Mercato Inter il piano di Ausilio | Asllani può partire! Sfida tra questi due centrocampisti…

L'Inter si prepara ad affrontare una nuova fase del calciomercato, con Ausilio che annuncia la possibilità della partenza di Asllani. La situazione si fa interessante, poiché si prospetta una sfida tra due centrocampisti che potrebbe influenzare le scelte future della squadra nerazzurra. Scopriamo le ultime novità da Corriere dello Sport.

MercatoInter, il piano di Ausilio: «Asllani può partire! Sfida tra questi due centrocampisti.» Le ultime sulla situazioneCosi l’edizione odierna del Corriere dello Sport sui prossimi piani per il calcioMercatoInter:LE ULTIME- «Non serve andare troppo avanti nel tempo perché una vetrina importante sarà già quella del Mondiale per Club, dove i tifosi Interisti potranno vedere all’opera anche il croato Sucic, bloccato in anticipo nei mesi scorsi.Oltre a valutare in chiave futura anche il rientrante Valentin Carboni, reduce da un grave infortunio al ginocchio, in vista del torneo in programma negli Usa potrebbe stringersi il cerchio anche per Luis Henrique, esterno del Marsiglia individuato come alternativa a Dumfries sulla destra. L’ultima offerta dell’Inter ai francesi è di 25 milioni. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, il piano di Ausilio: «Asllani può partire! Sfida tra questi due centrocampisti…»

Approfondimenti da altre fonti

Inter, il piano di Ausilio per Jonathan David: agli agenti ha detto… - La grande missione per il prossimo mercato dell'Inter è rinforzare adeguatamente il reparto avanzato ... In che modo? Sembrerebbe che Ausilio abbia comunque presentato la propria offerta a David, del ... 🔗fcinter1908.it

Calciomercato Inter, Ausilio al lavoro per il difensore! In cima alla lista due nomi dalla Serie A - Calciomercato Inter, Ausilio al lavoro per il difensore! In cima alla lista due nomi dalla Serie A per le prossime sessioni di mercato Il calciomercato Inter non si concentra solo su Luis Henrique, or ... 🔗informazione.it

Rivoluzione Inter: Marotta e Ausilio pronti a stravolgere la rosa! - Tira aria di rivoluzione in casa Inter: Marotta e Ausilio sono pronti a cambiare pelle alla rosa di Inzaghi con investimenti di grande valore. 🔗spaziointer.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Dove vedere in TV e in streaming Inter-Shakhtar, Ajax-Atalanta non va in chiaro

Stasera Mercoledì 9 dicembre 2020, partite di calcio in televisione. L'ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021 darà verdetti molto importanti per le squadre italiane.