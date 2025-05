Mercato delle Erbe scatta il divieto per i furbetti di corso Mazzini

Il Mercato delle Erbe di corso Mazzini entra in una fase decisiva con il cantiere in corso, in vista della conclusione dei lavori. Il Comune di Ancona ha intensificato i controlli, introducendo un divieto per i trasgressori della sosta. Una misura necessaria per tutelare il recupero di questo splendido spazio urbano, legato al progetto Next Generation EU.

Il cantiere per il recupero dello splendido MercatodelleErbe entra nella sua fase cruciale, a meno di un anno dalla consegna dei lavori e alla rendicontazione in merito al progetto Next Generation EU, e da qui all’estate stop ai furbetti della sosta su misura. Il Comune di Ancona ha emesso un’ordinanza, immediatamente in vigore e con durata provvisoria fino al 31 agosto (eventualmente estensibile qualora necessario), che riordina la sosta nella zona attorno alla struttura liberty, con particolare attenzione su corsoMazzini. Il tratto più interessato del corso ‘vecchio’ è quello che va dall’incrocio con via Marsala all’ingresso appunto del Mercato, dove, a un anno e mezzo quasi dall’inizio del cantiere tanti automobilisti poco corretti hanno continuato a parcheggiare indisturbati per loro comodità. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mercato delle Erbe, scatta il divieto per i furbetti di corso Mazzini

Su questo argomento da altre fonti

Nuovo Mercato delle Erbe. Un light designer per le luci. Si rifà anche corso Mazzini - L’annuncio dell’assessore Tombolini che rassicura pure sul rispetto dei tempi per i lavori "La pavimentazione sarà come quella di corso Garibaldi: tutta a raso e senza i marciapiedi". 🔗ilrestodelcarlino.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Con la pandemia COVID-19, il mercato dei videogiochi è più redditizio del cinema e dello sport messi insieme

Non sorprende che il mercato dei videogiochi sia esploso sulla scia della pandemia, diventando persino più redditizio del cinema e dello sport messi insieme.