mercato del cacio l appuntamento domenica 18

Nel Borgo di Civitella torna l’annuale Mercato del cacio. L’appuntamento con la 22esima edizione, organizzata dal Comune in collaborazione con Slow Food Valdichiana, è per domenica 18 maggio. Il Mercato del cacio di Civitella è unico nel suo genere nel panorama non solo regionale. In oltre 20 anni ha saputo ritagliarsi uno spazio sempre più di nicchia, nel rispetto della filiera corta e nella particolarità della lavorazione a latte crudo, grazie ad un apposito disciplinare.I visitatori potranno conoscere qui chi sono i piccoli produttori di pecorini e caprini, che non solo presenteranno e venderanno i propri formaggi ma ne racconteranno la storia. Al Mercato ci saranno anche ricotta e raviggiolo e i prodotti dei Presìdi caciofiore della campagna romana. In più saranno ancora presenti gli amici del Comune gemellato di Kämpfelbach, con birra e i loro prodotti tipici. 🔗Leggi su Lanazione.it