Mercati azionari europei stabili in attesa dell' inflazione USA Mps guida Piazza Affari

Mercatiazionari del Vecchio continente sempre tranquilli in attesa soprattutto del dato dell'inflazione statunitense del primo pomeriggio.La Borsa migliore è quella di Madrid che sale dello 0,8%, seguita da Milano in aumento dello 0,3%. Piatte Londra, Parigi e Francoforte, con Amsterdam in calo dello 0,1%.Calmo anche lo spread a quota 102 punti base, con l'euro in leggera crescita su quota 1,11 contro il dollaro.In questo clima in PiazzaAffari Mps resta il titolo migliore tra quelli a elevata capitalizzazione con un aumento del 3,2% a 8,25 euro, mentre Mediobanca è positivo dell'1,1% a quota 21 euro.In calo di un punto percentuale Unicredit, Generali perde lo 0,8% e Banca Generali resta tranquilla poco sopra i 56 euro contro un valore dell'Ops lanciata da piazzetta Cuccia che ai prezzi odierni è superiore ai 58 euro. 🔗Leggi su Quotidiano.net