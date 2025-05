Mense scolastiche l' Emilia-Romagna è la regione più cara e a Forlì si paga più che a Cesena

In Emilia Romagna, le mense scolastiche si rivelano le più costose d'Italia, con una spesa media di 108 euro al mese per famiglia. A Forlì, i costi superano quelli di Cesena, come evidenziato nell'ottava indagine di Cittadinanzattiva. Questo scenario solleva interrogativi sulla sostenibilità delle spese per le famiglie e sull'equità del servizio offerto.

108 euro al mese: è quanto una famiglia in EmiliaRomagna ha speso in media nell’anno scolastico in corso per la mensa di un figlio, sia per la scuola dell’infanzia che per quella primaria, come riporta l'ottava indagine di Cittadinanzattiva sulle Mensescolastiche. La regione mediamente più. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Mense scolastiche, l'Emilia-Romagna è la regione più cara e a Forlì si paga più che a Cesena

