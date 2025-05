Mense scolastiche in Toscana costo medio 87-88 euro al mese

Arezzo, 13 maggio 2025 – È di 87 e 88 euro la spesa media mensile di unafamiglia Toscana nell'anno scolastico in corso per la mensa di un figlio iscritto rispettivamente alla scuola dell'infanzia e alla primaria: capoluogo toscano più caro è Livorno, Prato quello dove si spende di meno. La regione mediamente più costosa è l'Emilia Romagna con 108 euro mensili (lo scorso anno era la Basilicata) mentre quella più economica è, come nell'anno scolastico precedente, la Sardegna con 61 euro nell'infanzia e 64 euro per la primaria. È quanto emerge da un'indagine di Cittadinanzattiva che anche quest'anno registra un incremento delle tariffe seppur poco rilevante (circa l'1%), con importanti variazioni però a livello regionale: la Sicilia registra un'importante crescita del costo a carico delle famiglie sia nella scuola dell'infanzia (+13% circa) che in quella primaria (oltre l'8%), mentre la Basilicata si segnala una riduzione significativa di circa il 6% sia nell'infanzia che nella primaria. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mense scolastiche, in Toscana costo medio 87-88 euro al mese

