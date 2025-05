Meno nascite e più morti ma nel Sud 10mila arrivi

...10mila arrivi nel sud contrastano il calo drammatico delle nascite, che segna un nuovo record negativo. Con 56.890 nascite nei primi due mesi del 2025, il paese affronta una crisi demografica sempre più profonda. Il divario tra morti e nascita aumenta, sollevando interrogativi sul futuro sociale ed economico delle regioni italiane.

Si aggrava la crisi demografica. I primi dati del 2025, relativi al bimestre gennaio-febbraio, vedono il contatore delle nascite fermarsi a 56.890: per la prima volta sotto quota 60mila. Appena. 🔗Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Meno nascite e più morti ma nel Sud 10mila arrivi

