Menia incalza il ministero sulla scritta Tito la risposta | E' fondo privato Lubiana non c' entra

Il senatore Roberto Menia di Fratelli d'Italia ha sollecitato il ministero degli Esteri riguardo alla scritta "Tito" sul monte Sabotino, chiedendo un intervento presso il governo di Lubiana. Dopo l'interrogazione depositata il 10 gennaio, il 28 aprile è arrivata la risposta, chiarendo che il fondo privato di Lubiana non è coinvolto nella questione.

L'interrogazione con cui il senatore di Fratelli d'Italia Roberto Menia chiedeva al ministro degli Esteri di adoperarsi presso il governo di Lubiana in merito alla scrittaTito sul monte Sabotino era stata depositata lo scorso 10 gennaio. Il 28 aprile è giunta, in forma scritta, la risposta del.

