Memorial e borsa di studio per ricordare Nicolò Gatti scomparso a 24 anni

Sabato 17 maggio alle ore 9, il Conservatorio Nicolò Paganini ospiterà un memorial in memoria di Nicolò Gatti, scomparso prematuramente a 24 anni. La famiglia offrirà una borsa di studio per onorare il talento di Nicolò, ricordato da studenti e professori come un eccezionale sassofonista e una fonte d'ispirazione per la comunità musicale.

🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Memorial e borsa di studio per ricordare Nicolò Gatti, scomparso a 24 anni

