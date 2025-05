Memorial Chignoli il torneo dei sogni | baby campioni in campo per un grande gesto d’amore

Il Memorial Franco Chignoli torna il 24 e 25 maggio 2025, promettendo un evento indimenticabile all'insegna dello sport e della solidarietà. Al Centro Sportivo Eracle FC di Casnate con Bernate, giovani talenti si sfideranno in un torneo ricco di emozioni, onorando la memoria di Franco Chignoli attraverso un grande gesto d’amore.

ll Memorial Franco Chignoli torna anche quest’anno, e lo fa con un’edizione che promette di essere la più ricca e sentita di sempre. Il 24 e 25 maggio 2025, il Centro Sportivo Eracle FC di Casnate con Bernate ospiterà due giornate di sport, amicizia e solidarietà in ricordo di Franco Chignoli. 🔗Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Memorial Chignoli, il torneo dei sogni: baby campioni in campo per un grande gesto d’amore

