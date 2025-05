Meloni sente Erdogan La Russia accetti il cessate il fuoco in Ucraina

ROMA (ITALPRESS) – Oggi, Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, ha parlato telefonicamente con il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Al centro della conversazione, la richiesta di collaborazione per spingere la Russia ad accettare un cessate il fuoco in Ucraina, in vista dei prossimi negoziati di pace che si svolgeranno a Istanbul.

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan. Lo comunica Palazzo Chigi.Alla luce della disponibilità turca a ospitare a Istanbul i negoziati di pace tra Ucraina e Russia, i due Leader hanno discusso delle prospettive diplomatiche e reiterato il loro sostegno “per una pace giusta e duratura in Ucraina”.Il Presidente del Consiglio ha ringraziato il Presidente Erdogan “per l’impegno della Turchia a favore di una soluzione negoziata che ponga fine al conflitto” e ribadito “l’aspettativa che anche la Russia, così come fatto dall’Ucraina, risponda positivamente all’invito ai colloqui al più alto livello e che accetti un cessate il fuoco totale e incondizionato di 30 giorni, quale concreto segnale di disponibilità alla pace”. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Meloni sente Erdogan “La Russia accetti il cessate il fuoco in Ucraina”

Meloni chiama Erdogan: spinta congiunta per il cessate il fuoco in Ucraina

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan.