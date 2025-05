meloni ha reso l italia marginale nello scacchiere diplomatico europeo

Meloni ha contribuito a rendere l'Italia marginale nel panorama diplomatico europeo. I recenti colloqui del ministro degli Esteri ucraino, Andrij Sybiha, con esponenti di spicco di diverse nazioni evidenziano l'assenza dell'Italia, sottolineando un'opportunità persa per influenzare le decisioni strategiche continentali e rafforzare i legami internazionali.

Andrij Sybiha, il ministro degli Esteri ucraino, ieri ha sentito i seguenti suoi colleghi: il francese Jean-Noël Barrot, il tedesco Johann Wadephul, il polacco Radek Sikorski, l’inglese David Lammy, l’americano Marco Rubio e l’alta rappresentante della Ue Kaja Kallas. Come al solito, l’Italia brilla per la sua assenza. Non è che a Kyjiv non abbiano il numero di telefono di Antonio Tajani: è che evidentemente la considerano una chiamata vana, un inutile colloquio, una perdita di tempo.Ormai il governo italiano è out. Fuori dalla grande partita che si è riaccesa attorno alla possibilità, tuttora in forse – causa dei giochetti di Mosca – di avvicinare un primo risultato sul piano politico con il possibile incontro giovedì a Istanbul tra Zelensky e lo zar del Cremlino. Una partita a scacchi, delicatissima. 🔗Leggi su Linkiesta.it