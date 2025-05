Meloni ed Erdo?an | negoziati a Istanbul e proposta di cessate il fuoco 30 giorni

Oggi, la Premier Giorgia Meloni ha avuto un'importante conversazione telefonica con il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, discutendo di negoziati a Istanbul e proponendo un cessate il fuoco di 30 giorni. Questo colloquio, comunicato da Palazzo Chigi, segna un passo cruciale nel rafforzare le relazioni diplomatiche e affrontare le tensioni regionali.

La premier Giorgia Meloni ha intrapreso oggi un significativa conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdo?an. Il colloquio, annunciato attraverso una nota ufficiale proveniente da Palazzo Chigi, ha rappresentato un momento importante di scambio diplomatico, rafforzando i legami costruiti tra le due nazioni e delineando nuove prospettive per le relazioni . L'articolo Meloni ed Erdo?an: negoziati a Istanbul e proposta di cessate il fuoco 30 giorni è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Meloni ed Erdo?an: negoziati a Istanbul e proposta di cessate il fuoco 30 giorni

Approfondimenti da altre fonti

Meloni ed Erdogan discutono di negoziati di pace tra Ucraina e Russia

Secondo quotidiano.net: Giorgia Meloni e Recep Tayyip Erdogan hanno parlato dei negoziati di pace tra Ucraina e Russia, sostenendo una soluzione diplomatica.

Meloni ed Erdogan a colloquio: sostegno congiunto ai negoziati di pace tra Russia e Ucraina

Secondo online-news.it: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto oggi un colloquio telefonico con il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riferito da una nota ufficiale di Palazzo Chigi. Al centro della con ...

Giorgia Meloni e Recep Tayyip Erdogan: dialogo per la pace in Ucraina

Riporta notizie.it: Oggi, la premier italiana Giorgia Meloni ha avuto un colloquio telefonico con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Questo incontro, come riportato da una nota ufficiale di Palazzo Chigi, si è ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Andrea Scanzi a Giorgia Meloni: Sei alla camera non al mercato del pesce!

Nel giorno della fiducia a Giuseppe Conte alla Camera, necessaria dopo lo scioglimento di Italia Viva, le polemiche sono state numerose e continue, sia fuori che dentro la Camera.