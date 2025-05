Meloni ed Erdogan discutono di negoziati di pace tra Ucraina e Russia

Oggi, la premier Giorgia Meloni ha conversato telefonicamente con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan per discutere dei negoziati di pace tra Ucraina e Russia. Durante la chiamata, è emersa la disponibilità della Turchia ad ospitare tali incontri a Istanbul, evidenziando l'importanza del dialogo per risolvere il conflitto in corso.

La premier Giorgia Meloni ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. "Alla luce della disponibilità turca a ospitare a Istanbul i negoziati di pace tra Ucraina e Russia - viene spiegato -, i due Leader hanno discusso delle prospettive diplomatiche e reiterato il loro sostegno per una pace giusta e duratura in Ucraina". Meloni "ha ringraziato il Presidente Erdo?an per l'impegno della Turchia a favore di una soluzione negoziata che ponga fine al conflitto e ribadito l'aspettativa che anche la Russia, così come fatto dall'Ucraina, risponda positivamente all'invito ai colloqui al più alto livello e che accetti un cessate il fuoco totale e incondizionato di 30 giorni, quale concreto segnale di disponibilità alla pace".

