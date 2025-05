Meloni e il ritorno a San Pietro | la premier vedrà Merz diplomazia in campo per gli altri leader

Giorgia Meloni si prepara al suo ritorno a San Pietro, dove incontrerà il leader tedesco Merz. In un momento delicato per la diplomazia europea, la premier italiana approccia l'evento con rispetto, evitando di sovraccaricarlo di significati eccessivamente simbolici mentre si confronta con altri leader sul futuro del continente.

ritorno a San Pietro. Rispettosa del momento e senza volerlo caricare di eccessivi significati extraspirituali, Giorgia Meloni guarda all'intronizzazione di

