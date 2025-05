melody chi è la cantante della spagna all eurovision 2025

Melody, la cantante spagnola dell'Eurovision 2025, è nata nel 1990 a Siviglia. Inizia a studiare canto e danza a soli sei anni e nel 2001 fa il suo debutto con il famoso "El baile del gorila", diventato un grande successo nelle classifiche latine, catapultandola nel mondo della musica e segnando l'inizio di una brillante carriera.

Melody è nata nel 1990 a Siviglia, dove ha iniziato a studiare canto e danza quando era molto piccola. Aveva infatti appena sei anni. Ha poi debuttato nel 2001 con un brano divenuto un tormentone, dal titolo El baile del gorila, finita in cima alle classifiche latine. Un successo che l’ha travolta, con più di 1 milione di copie vendute quando era soltanto una bambina di 11 anni. Un incipit esplosivo di carriera, che è poi proseguita al meglio: 6 album realizzati ed esordio al cinema.Sappiamo che il suo vero nome è Melodia Ruiz Gutierrez e che il suo brano in gara le ha permesso di vincere il Benindorm Fest iberico. Proprio questo passaggio le ha aperto le porte dell’Eurovision 2025. «L’industria non mi stima tanto quanto il pubblico», aveva spiegato nel 2023 durante la promozione del nuovo album, autofinanziato, raccontando le difficoltà della carriera. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it